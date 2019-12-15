01 Октября 2020
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Общество Курганская область
Герман Травников (2019) | Фото: kurgan.vibirai.ru

Губернатор Зауралья предложил назвать областной художественный музей именем великого художника

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил назвать Курганский областной художественный музей именем известного художника Германа Травникова.

Как написал Шумков на своей странице в "Вконтакте", в музее будут регулярно проводиться выставки картин большого художника.

"Также прорабатываем вариант, при котором картины Германа Травникова будут демонстрироваться ещё более доступным для жителей и гостей нашего города образом. С днём рождения вас, Герман Алексеевич. Спасибо вам за все", - написал Шумков.

Герман Травников родился 15 декабря 1937 года в селе Мехонское - советский и российский художник, народный художник Российской Федерации, работает в разной живописной технике (масляная живопись, графика), но предпочитает акварель.

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Губернатор Зауралья предложил назвать областной художественный музей именем великого художника

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Теги: Герман Травников, художественный музей, Курган, Вадим Шумков



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