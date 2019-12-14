01 Октября 2020
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Наука и техника За рубежом
цифровая экономика, матрица, код (2017) | Фото: Dashburst.com

В США заявили, что научились перемещать человека в любую точку планеты меньше чем за час

Генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст заявил, что США якобы располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку планеты в течение буквально одного часа.
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"Технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, а не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки Земли в любое другое место менее чем за час", - сказал бывший военный во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже.

Как пишет РИА Новости, однако при этом Кваст не стал уточнять, как именно функционирует данное изобретение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что "Росатом" начал разработку отечественного квантового компьютера. Завершить проект планируется к 2024 году, его стоимость составит 24 млрд рублей.

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В США заявили, что научились перемещать человека в любую точку планеты меньше чем за час

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Теги: США, перемещение, технологии, Земля



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