В Госдуме могут рассмотреть поведение депутата, подарившего чиновнику вазелин на открытии школы

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики может рассмотреть поведение депутата Вадима Булавинова. Парламентарий на открытии школы в поселке Гидроторф Нижегородской области подарил главе местной администрации и подрядчику баночку вазелина.

Школу в поселке не могли построить много лет. Наконец состоялась церемония открытия, на которую приехал Булавинов.

"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", - заявил депутат.

На его поступок уже обратили внимание в Госдуме. Комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрит поведение чиновника, если получит обращение по этому поводу.

"Если это демонстративный жест на уровне китча, и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения", - заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба.

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