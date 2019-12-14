30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале строительный кран рухнул на проезжую часть: пострадал рабочий

На Среднем Урале во время строительных работ опрокинулся башенный кран. Прокуратура организовала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня, 14 декабря, на стройплощадке многоквартирного дома по улице Луначарского в Карпинске. При проведении строительных работ по подъему груза - металлической решетки, произошло опрокидывание на проезжую часть дороги башенного крана КБ-403-Б. В результате серьезно пострадал крановщик 1952 года рождения - работник подрядной организации ООО "СК Марк", которая строит данный дом.

Сейчас мужчина находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь. При падении крана оказались повреждены две опоры электропередач. Место происшествия перекрыто.

Прокуратура Карпинска выясняет все обстоятельства несчастного случая. В ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о технике безопасности и об охране труда на предприятии.

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На Среднем Урале строительный кран рухнул на проезжую часть: пострадал рабочий

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Теги: кран, падение, Карпинск



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Ранее 06.05.2020 12:43 Мск Директор уральской строительной компании заплатит штраф за гибель крановщика

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