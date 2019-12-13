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Экономика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
(2019) | Фото: Транснефть - Сибирь

Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов отмечает 35-летний юбилей деятельности

Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь" отмечает 35-летний юбилей с момента начала деятельности.

Подразделение Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (сейчас -  АО "Транснефть – Сибирь") было образовано в г. Ноябрьске 7 декабря 1984 года по приказу Министерства нефтяной промышленности.

Ноябрьскому районному нефтепроводному управлению (РНПУ) из состава Сургутского РНПУ были переданы участок магистрального нефтепровода Холмогоры – Западный Сургут протяженностью 134 км, нефтеперекачивающая станция (НПС) "Холмогоры"  с линейной инженерно-технической службой. В период с 1986 года по 1988 год были построены и введены в эксплуатацию новые нефтепроводы Холмогоры – Клин, Тарасовское – Муравленковское, Уренгой – Холмогоры, Вынгаяха – Ханымей. Одновременно была построена и запущена в работу нефтеперекачивающая станция "Суторминская" линейно-эксплуатационной службы "Ханымей". В 1994 году возведена НПС "Пур-Пе".

В 2011 году в зоне ответственности управления введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Пурпе – Самотлор, предназначенный для транспортировки нефти из районов Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. В рамках проекта также построены нефтеперекачивающие станции "Вынгапур" и "Пур-Пе-2".

Сегодня Ноябрьское УМН обслуживает участки семи магистральных нефтепроводов общей протяженностью 958 км в однониточном исполнении, одну линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пур-Пе", две нефтеперекачивающие станции  – "Холмогоры" и "Вынгапур", резервуарный парк УМН включает 21 емкость. Филиал осуществляет прием нефти от девяти нефтедобывающих компаний.

В 2018-2019 годах выполнен большой объем работ в рамках программы реконструкции и технического перевооружения. В том числе, реконструированы два резервуара объемом 20 тысяч куб. м каждый, проведен ремонт вдольтрассовой линии электропередачи (ВЛ-10кВ) магистрального нефтепровода Уренгой – Холмогоры, реконструированы тепловые сети НПС "Пур-Пе-1".

Коллектив управления - около 900 человек -  обеспечен социальными гарантиями. Работники получают жилье, высококвалифицированную медицинскую помощь,  имеют возможность санаторно-курортного обслуживания.

 

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Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов отмечает 35-летний юбилей деятельности

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Теги: транснефть - сибирь, ноябрьское управление, юбилей



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