29 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Украинская оппозиция назвала предательством "план Б" Зеленского по Донбассу

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" жестко раскритиковала план по отсечению части Донбасса от Украины.
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Вчера в телеэфире украинский президент Владимир Зеленский повторил, что в случае неудачи с Минскими соглашениями возведет стену между ДНР и ЛНР и Украиной. По его словам, в Киеве будут считать, что в Донбассе будет "другое государство, которое мы никогда не признаем". Но этого ему бы не хотелось.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что это противоречит конституции и является "предательством национальных интересов" страны. И потребовала от власти "прекратить политику шантажа и запугиваний, приступить к диалогу с Донецком и Луганском". А также безотлагательно начать политическое урегулирование, на которое Киев упорно не идет.

Напомним, Зеленский также заявил, что будет пытаться изменить Минские соглашения в вопросе контроля над границей с Россией. В Кремле ответили, что для этого "нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен".

Многие эксперты отмечают, что реальный план Зеленского - это остановка боевых действий и замораживание конфликта, т.е. прекращение горячей войны, но без политического урегулирования. Это позволит набрать политические очки в роли миротворца без недовольства со стороны оппонентов.

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Украинская оппозиция назвала предательством "план Б" Зеленского по Донбассу

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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