"Серьезное недоисполнение": Кудрин рассказал о трудностях в реализации нацпроектов

О трудностях в реализации нацпроектов президенту РФ Владимиру Путину рассказал на встрече председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, сообщает пресс-служба Кремля.

Из запланированного в этом году на реализацию нацпроектов 100-200 млрд рублей так и не будут освоены. По словам Кудрина, это связано с тем, что нацпроекты были запущены с 1 января, а план мероприятий уточнялся еще несколько месяцев. Ряд процедур были связаны с тендерами и торгами, которые идут долго, а "некоторые процедуры работают очень забюрократизированно".

В целом к концу года исполнение бюджета нацпроектов повысилось: на 1 ноября потрачено 67% запланированных расходов. Однако все равно это "серьезное недоисполнение проектов".

Кудрин подчеркнул, что по каждому нацпроекту нужно оценивать, как он влияет на экономический рост, но ни в одном этого не выполнено.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, до 2024 года на нацпроекты будет потрачено на 368 млрд руб. больше, причем больше всего на нацпроект "Демография" - на 279 млрд руб. В то же время, и это в значительной степени относится к демографии, в которой при увеличении расходов ситуация только ухудшается, Кудрин признал, что "плана исполнения целей нет".

Также СП предлагает сделать контрольно-счетные органы регионов полноценными участниками мониторинга выполнения нацпроектов, а также стратегического планирования в целом. К такому выводу она пришла по итогам первого комплексного анализа деятельности контрольно-счетных органов 45 субъектов РФ, сообщается на сайте СП.

Выявлено, что местные контрольно-счетные органы не могут в полном объеме пользоваться своими полномочиями, так как региональные власти не видят в них полноценных участников стратегического планирования. Однако с 2020 года все аудиторы начнут привлекать их для мониторинга выполнения нацпроектов, заявила помощник председателя СП Ирина Третьякова.

СП определила для себя мониторинг нацпроектов одним из основных приоритетов на ближайшие шесть лет.