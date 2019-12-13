В Челябинской области отремонтируют дублер трассы М5 между Миассом и Златоустом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан. Южноуральцы обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в газификации, реконструкции дороги и строительстве котельной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

К губернатору обратился пенсионер из Златоуста Владимир Струнников с просьбой отремонтировать автомобильную дорогу между городами Миасс и Златоуст, которая дублирует трассу М-5. По словам заявителя, дорога является важным маршрутом для жителей горной агломерации, ведет к туристическим объектам Челябинской области – озеру Тургояк, национальным паркам Зюраткуль и Таганай, горнолыжным курортам.

Алексей Текслер поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выделить средства на ремонт автомобильной дороги. Кроме того, глава региона поручил начать конкурсные процедуры уже в этом году, чтобы вовремя определить подрядчика и не затягивать с началом ремонта. Реконструкция будет выполнена в 2020 году.

"В Челябинской области существует проблема с дорогами, этому вопросу ранее уделялось мало внимания. В этом году, когда я вернулся в регион, мы серьезно увеличили финансирование на ремонт и строительство дорог. В следующем году эти суммы еще увеличатся, мы отремонтируем в два раза больше дорог, чем в этом, порядка 800 километров", – подчеркнул Алексей Текслер.

Также к главе региона обратилась Ольга Фокина из поселка Нижний Уфалей. Старая котельная в период сильных морозов не всегда выдерживает тепловой режим, случаются перепады температур, в результате без тепла остаются более 2 тысяч человек, в том числе ряд социальных учреждений.

По решению Алексея Текслера из областного бюджета на 2020 год запланировано выделение Верхнеуфалейскому городскому округу 20 млн рублей на строительство новой котельной. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области и муниципальным властям дано поручение завершить строительство до начала нового отопительного сезона.

Еще один вопрос к губернатору, который получил положительное решение, также был из Верхнеуфалейского городского округа. Елена Васькина обратилась с просьбой газификации жилого дома по ул. Маукская. На следующий год муниципалитету выделены средства в размере 20 миллионов рублей, что позволит газифицировать более 100 домов по улицам Маукская, Грибоедова, Распопина, Дружбы и Дальняя. Алексей Текслер поставил задачу завершить работы по газификации до конца осени 2020 года. «В зиму люди должны войти с газом», – поручил глава региона областному минстрою и руководству муниципалитета.

"Тема газификации очень важна в Челябинской области. Этот вопрос задают во многих территориях. Мы приняли решение, что в следующем году почти в два раза увеличим средства, выделяемые на газификацию. За три года в регионе будут реализованы все проекты газификации, которые на данный момент получили положительное заключение и готовы к воплощению", – отметил Алексей Текслер.