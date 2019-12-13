В Челябинской области отремонтируют дублер трассы М5 между Миассом и Златоустом

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер, прием граждан, (2019) | Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области отремонтируют дублер трассы М5 между Миассом и Златоустом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан. Южноуральцы обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в газификации, реконструкции дороги и строительстве котельной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

К губернатору обратился пенсионер из Златоуста Владимир Струнников с просьбой отремонтировать автомобильную дорогу между городами Миасс и Златоуст, которая дублирует трассу М-5. По словам заявителя, дорога является важным маршрутом для жителей горной агломерации, ведет к туристическим объектам Челябинской области – озеру Тургояк, национальным паркам Зюраткуль и Таганай, горнолыжным курортам.

Алексей Текслер поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выделить средства на ремонт автомобильной дороги. Кроме того, глава региона поручил начать конкурсные процедуры уже в этом году, чтобы вовремя определить подрядчика и не затягивать с началом ремонта. Реконструкция будет выполнена в 2020 году.

Алексей Текслер, прием граждан,(2019)|Фото: gubernator74.ru

"В Челябинской области существует проблема с дорогами, этому вопросу ранее уделялось мало внимания. В этом году, когда я вернулся в регион, мы серьезно увеличили финансирование на ремонт и строительство дорог. В следующем году эти суммы еще увеличатся, мы отремонтируем в два раза больше дорог, чем в этом, порядка 800 километров", – подчеркнул Алексей Текслер.

Также к главе региона обратилась Ольга Фокина из поселка Нижний Уфалей. Старая котельная в период сильных морозов не всегда выдерживает тепловой режим, случаются перепады температур, в результате без тепла остаются более 2 тысяч человек, в том числе ряд социальных учреждений.

По решению Алексея Текслера из областного бюджета на 2020 год запланировано выделение Верхнеуфалейскому городскому округу 20 млн рублей на строительство новой котельной. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области и муниципальным властям дано поручение завершить строительство до начала нового отопительного сезона.

Алексей Текслер, прием граждан,(2019)|Фото: gubernator74.ru

Еще один вопрос к губернатору, который получил положительное решение, также был из Верхнеуфалейского городского округа. Елена Васькина обратилась с просьбой газификации жилого дома по ул. Маукская. На следующий год муниципалитету выделены средства в размере 20 миллионов рублей, что позволит газифицировать более 100 домов по улицам Маукская, Грибоедова, Распопина, Дружбы и Дальняя. Алексей Текслер поставил задачу завершить работы по газификации до конца осени 2020 года. «В зиму люди должны войти с газом», – поручил глава региона областному минстрою и руководству муниципалитета.

"Тема газификации очень важна в Челябинской области. Этот вопрос задают во многих территориях. Мы приняли решение, что в следующем году почти в два раза увеличим средства, выделяемые на газификацию. За три года в регионе будут реализованы все проекты газификации, которые на данный момент получили положительное заключение и готовы к воплощению", – отметил Алексей Текслер.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Челябинской области отремонтируют дублер трассы М5 между Миассом и Златоустом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, прием граждан, газификация, ремонт дорог,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети