На Ямале наказан похититель подростка - держал в заложниках, избивал, требовал деньги

В Губкинском наказан преступник, который взял в заложники подростка и потребовал от него деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, 24 июня 25-летний пьяный обвиняемый решил выяснить отношения с 16-летним подростком. Под выдуманным предлогом он позвал жертву к себе домой и лишил свободы.

После преступник стал избивать пострадавшего и потребовал от него 5 тыс. руб. Не получив денег, похититель продолжил экзекуцию, а вечером отпустил подростка. Суд оценил такие действия в четыре года и один месяц колонии строгого режима.