Объем пассажирских авиаперевозок в России впервые превысил 119 млн пассажиров

Объем пассажирских авиаперевозок в России за 11 месяцев текущего года составил 119,2 млн пассажиров – это рекордный показатель за всю историю СССР и современной России. К аналогичному периоду прошлого года рост составил 10,6%, пассажирооборот увеличился до 300 млрд. пассажирокилометров (+13%). Таковы данные Росавиации, опубликованные на официальном сайте ведомства.

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По оперативным данным, в ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%; пассажирооборот достиг отметки в 23,6 млрд пассажирокилометров, что на 9 % больше показателя ноября прошлого года.

В ноябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне ноября прошлого года.

Отмечается рост показателей производственной деятельности у авиакомпаний S7 - 1,2 млн пассажиров (+47 %) и "Победа" - более 871 тыс. пассажиров (+37%). Услугами "Уральских авиалиний" в ноябре 2019 воспользовались более 692 тыс. пассажиров (+12 %). Авиакомпания "Россия" в ноябре 2019 перевезла 612 тыс. пассажиров (- 5%).