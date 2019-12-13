Объем пассажирских авиаперевозок в России впервые превысил 119 млн пассажиров

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
шасси самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo ремувка (2019) | Фото:Накануне.RU

Объем пассажирских авиаперевозок в России впервые превысил 119 млн пассажиров

Объем пассажирских авиаперевозок в России за 11 месяцев текущего года составил 119,2 млн пассажиров – это рекордный показатель за всю историю СССР и современной России. К аналогичному периоду прошлого года рост составил 10,6%, пассажирооборот увеличился до 300 млрд. пассажирокилометров (+13%). Таковы данные Росавиации, опубликованные на официальном сайте ведомства.
Читайте также:

По оперативным данным, в ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%; пассажирооборот достиг отметки в 23,6 млрд пассажирокилометров, что на 9 % больше показателя ноября прошлого года.

В ноябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне ноября прошлого года.

Отмечается рост показателей производственной деятельности у авиакомпаний S7 - 1,2 млн пассажиров (+47 %) и "Победа" - более 871 тыс. пассажиров (+37%). Услугами "Уральских авиалиний" в ноябре 2019 воспользовались более 692 тыс. пассажиров (+12 %). Авиакомпания "Россия" в ноябре 2019 перевезла 612 тыс. пассажиров (- 5%).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Объем пассажирских авиаперевозок в России впервые превысил 119 млн пассажиров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиаперевозки, росавиация, авиакомпании, пассажирооборот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.09.2019 09:59 Мск Путин заподозрил "Аэрофлот" в завышении убытков от перевозок на Дальний Восток
Ранее 06.09.2019 04:54 Мск Минтранс готовит меры по снижению стоимости авиабилетов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети