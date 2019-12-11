В России появится сеть недорогих региональных авиамаршрутов

В России повится сеть недорогих региональных авиамаршрутов. О том, что они нужы, заявил на правительственном совещании, посвященном развитию региональных авиаперевозок, Владимир Путин, сообщает "Ъ".

Многим пассажирам, чтобы попасть из одного региона России в другой, приходится летать через Москву. Чтобы решить проблему, требуется разработать в субъектах РФ маршрутные сети "с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры", отметилл президент.

Также Путин призвал развивать аэропорты и строить взлетно-посадочные полосы.