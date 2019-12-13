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Общество Пермский край
(2005) | Фото: www.alpdjes.ru

В Перми отремонтирован детский сад, где после каждых осадков протекала крыша

В Мотовилихинском районе Перми отремонтирован детский садик №411, в которого были серьезные проблемы с кровлей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
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Напомним, крыша здания садика находилась в ужасном состоянии – из-за дефектов покрытия любые осадки протекали прямо на воспитанников, это было опасно как для них, так и для работников.

Прокуратура района через суд добилась от руководства садика капремонта крыши. Срок исполнения решения – три месяца со дня его вступления в законную силу. Садик на время реконструкции закрыт.

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В Перми отремонтирован детский сад, где после каждых осадков протекала крыша

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Теги: детский сад № 411, капремонт, крыша



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Ранее 02.10.2019 08:00 Мск В Перми из-за протечки крыши в детском саду закрыты восемь групп

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