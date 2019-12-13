В Перми отремонтирован детский сад, где после каждых осадков протекала крыша

В Мотовилихинском районе Перми отремонтирован детский садик №411, в которого были серьезные проблемы с кровлей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, крыша здания садика находилась в ужасном состоянии – из-за дефектов покрытия любые осадки протекали прямо на воспитанников, это было опасно как для них, так и для работников.

Прокуратура района через суд добилась от руководства садика капремонта крыши. Срок исполнения решения – три месяца со дня его вступления в законную силу. Садик на время реконструкции закрыт.