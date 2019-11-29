Мертвые души: В Кунгуре заведующая детсада вписывала в табель посещаемости несуществующих детей

В Кунгуре заведующего детским садом подозревают в хищении более 8 млн руб. бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее кунгурская городская прокуратура проверила, как используются деньги, выделенные из бюджета в детском саду, расположенном при средней образовательной школе №13. Основанием для проверки послужило коллективное обращение воспитателей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, заведующая образовательным учреждением с 2016 г. по декабрь 2018 г. умышленно завышала контингент воспитанников: она вписывала в табель посещаемости более 40 человек, так называемых, несуществующих воспитанников.

Делалось это для того, чтобы получить больше денег из бюджета. Всего за три года из бюджетов различных уровней на счета образовательной организации поступило более 8 млн руб., которыми руководитель детского сада якобы распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье : "мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения".