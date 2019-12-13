29 Сентября 2020
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Константин Лызов, глава Добрянского района (2016) | Фото: ТИК Добрянского муниципального района

Константин Лызов стал главой Добрянского городского округа

Глава Добрянского муниципального района Константин Лызов продолжит руководить муниципалитетом, но уже в качестве главы городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру поддержали 16 из 24 присутствующих на заседании депутатов. Соперником Лызова был его подчиненный - первый заместитель Николай Поздеев.

Напомним, до назначения на пост главы городского округа Константин Лызов руководил районом. Муниципалитет он возглавил с 2011 г. после победы на прямых выборах. До этого был главой Добрянского городского поселения.

В 2016 г. он был избран на пост главы Добрянского района путем проведения конкурсной процедуры. Примечательно, что соперником Лызова, как и в этот раз был "технический" кандидат Николай Поздеев. Тогда кандидатура Лызова была поддержана единогласно. Отработать весь срок полномочий он не успел, поскольку в этом году поселения района были реорганизованы в единый городской округ, что привело к созданию единого представительного органа территории - думы городского округа и необходимости выбора главы объединенного муниципалитета.

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Константин Лызов стал главой Добрянского городского округа

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Теги: Константин Лызов, Николай Поздеев, Добрянский городской округ



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