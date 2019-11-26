Медведев: Россия не будет отменять санкции в отношении ЕС

Москва не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры Евросоюза.

Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, некоторые российские компании хотели бы, чтобы контрсанкции "сохранились навсегда". "Конечно, мы ничего отменять не будем", — отметил глава кабмина.

По словам Медведева, отношения Москвы и Брюсселя могут улучшиться в случае прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, российские компании должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после Brexit (выход Соединенного Королевства из Евросоюза).

Об этом сообщил директор Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.

Он обратил внимание бизнесменов на заявление британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.

"Если наши партнеры будут стремиться к какому-то противостоянию, принцип взаимности никто не отменял", – отметил Беляев.