Ученые сообщили об опасности дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон могут развить инсульт.

Как сообщили китайские эксперты, которые в течение шести лет наблюдали за более чем 31 тыс. человек со средним возрастом 62 года, ни один из участников исследования до эксперимента не имел серьезных проблем со здоровьем.

При этом 8%участников исследования любят вздремнуть днем 90 минут и больше. Еще четверть испытуемых спят ночью более девяти часов.

Как оказалось, у данных респондентов на 85% выше вероятность развития заболевания, а за время проведения эксперимента произошло более 1,5 тысяч случаев инсульта.

Как говорят ученые, длительный ночной сон на 23% повышает риск появления заболевания. Опасность дневного сна также зависит от его продолжительности. Так, люди, которые спят в дневное время суток более 90 минут, на четверть чаще переносили инсульт, чем те, кто спит 30-60 минут.

Качество сна также имеет значение. Так, люди, которые плохо и беспокойно спят, на 29% сильнее подвержены риску переноса инсульта, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, россияне не высыпаются. По крайней мере, половина из них. Таковы результаты исследования, проведенного проектом "Здоровье Mail.Ru". При этом треть наших сограждан не понаслышке знают, что такое бессонница.

Исследование показало, что в будни большинство опрошенных просыпаются в промежутке между 6 и 7 утра — так ответили 40%. C 7 до 8:30 поднимается каждый четвертый (25%), раньше 6 утра звенит будильник у 21%. 14% респондентов просыпаются после 8:30. Что касается времени отхода ко сну, 37% отметили период с 23:00 до полуночи. Еще 30% ложатся спать с 22:00 до 23:00, после полуночи — 25%.

Опрос также показал, что не все спят рекомендованные врачами восемь часов — это удается лишь каждому третьему. При этом половине опрошенных (53%) в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты чаще называли бессонницу (30%), дела или хобби, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).