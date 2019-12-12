В Иркутске солдат, возможно, покончил с собой на железнодорожной станции

20-летний военнослужащий найден мертвым на железнодорожной станции в Иркутске.

По данным "Интерфакса", это произошло вечером 11 декабря. Солдат был в составе военного караула, он сопровождал поезд, который следовал из другого города.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

В конце октября в Калужской области, в воинской части в Козельске, тело 21-летнего солдата-срочника нашли повешенным в шкафу в кабинете командира части.

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту произошедшего, не исключается версия самоубийства.

О гибели военнослужащего, которая произошла 16 октября, стало известно после инцидента с расстрелом рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.