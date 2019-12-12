28 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию страны.

Ранее ФОМ провел опрос, согласно которому 68% россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки.

Песков пояснил, что не знает детали этого опроса. При этом он напомнил, что у Конституции есть "незыблемая часть", и есть часть, "которая соответствует каким-то реалиям времени", передает РИА Новости.

Напомним, осенью 2018 года на волне слухов о якобы созданной Кремлем специальной группе, специалисты которой готовят проект по изменению Конституции в связи с процессами "транзита власти", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вынужден был разъяснять, что никакой группы не существует и, соответственно, никакие изменения не готовятся и не рассматриваются.

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Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию

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Теги: дмитрий песков, конституция



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