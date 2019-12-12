"Соблюдайте Конституцию РФ". В Ноябрьске состоялся пикет в поддержку всероссийской акции

Сегодня, в День Конституции РФ, по инициативе группы общественных активистов в ряде городов России проходит акция с требованием соблюдать основной закон страны.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в Ноябрьске общественник и депутат городской думы Александр Бондарчук вновь вышел с плакатом, на котором обозначено его требование к местной администрации – согласовать проведение митинга в центре города возле здания МФЦ. На прошлой неделе он вновь подал заявки с просьбой предоставить ему эту площадку 14 или 15 декабря, на что традиционно получил отказ, мотивированный тем, что место занято – в субботу здесь планируется организовать спортивное мероприятие, а в воскресенье – день добровольного обследования на ВИЧ (и это при том, что Международный день борьбы со СПИДом и распространением ВИЧ отмечался двумя неделями ранее, 1 декабря). Бондарчук с горькой усмешкой рассуждает: когда же у чиновников иссякнет фантазия, сколько ещё надуманных поводов для проведения разного рода мероприятий возле МФЦ они изобретут?

Он считает, что отказывая ему в согласовании митинга на многолюдной улице Советской и предлагая в качестве альтернативы закуток на территории стадиона в глубине парка, исполнительная власть нарушает его конституционное право на проведение мирного публичного мероприятия и выражение своей гражданской позиции, гарантированное статьей 31 Конституции РФ.

Также в последнее время он столкнулся с тем, что блокируются его видеозаписи на странице социальной сети ВКонтакте, в которых он сообщает и рассуждает о городских и общероссийских проблемах и своих политических планах и амбициях (в том числе – о намерении баллотироваться на выборах в Законодательное собрание ЯНАО). Бондарчук не исключает того, что видеоролики были заблокированы администрацией социальной сети по просьбам его политических оппонентов. А это уже – нарушение статьи 29 Конституции России, которая гласит: "п.1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова; п.4 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом". Никаких государственных тайн Бондарчук не разглашает, поскольку ничего не знает о них. Единственный "секрет Полишинеля", о котором на относительно благополучном Ямале пока не принято часто и громко говорить вслух, – это систематическое и регулярное нарушение гражданских прав россиян. И такие активисты, как Бондарчук и его единомышленники, не могут оставаться в стороне от этого.

Бороться с нарушением конституционных прав граждан можно только одним способом, считает Александр Бондарчук, – общаться, объединяться, выявлять активистов и выдвигать их на выборы в Законодательное собрание Ямала, где должны быть представители всех слоев населения региона и защитники интересов простых людей.

"Сегодня фальсифицируются результаты выборов в представительные органы власти всех уровней, – говорит Бондарчук. – Люди боятся выражать свою позицию. Найти грамотных, принципиальных наблюдателей очень трудно. Моя победа на выборах в городскую думу стала возможна только благодаря наблюдателям, приехавшим из других городов, это Андрей Бабушкин из Надыма и Александр Шмаль из Нового Уренгоя. Но для того, чтобы жизнь людей в нашем городе начала меняться к лучшему или хотя бы не ухудшаться, чего не стоит исключать, мы должны сами бороться за свои права, за соблюдение наших прав. Эту работу за нас никто не сделает. А значит – нужно развивать горизонтальные связи. Еще раз повторю: необходимо общаться, объединяться и действовать – грамотно и решительно, принципиально".

Также в пикет сегодня вышел первый секретарь городского комитета КПРФ Андрей Шепелев. Он держал плакат с требованием отменить грабительскую пенсионную реформу. По Конституции, Россия – социальное государство. Закон о повышении (увеличении) возраста выхода на пенсию грубо нарушил этот принцип, считает Шепелев.