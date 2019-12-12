Напомним, 22 ноября лайнер этой же авиакомпании сел в московском "Внуково" со сломанным щасси.

Рейс UT-111 Сургут — Екатеринбург ушел на запасной аэродром в Тюмень из-за сложных метеоусловий – сильного бокового ветра.

Борт "ЮТэйра", летевший из Сургута в Екатеринбург, не смог приземлиться в столице Урала и улетел в Тюмень, сообщил Накануне.RU директор департамента стратегических коммуникаций аэропорта "Кольцово" Андрей Клименских .

Едва не сдуло. Самолет "ЮТэйра", летевший из Сургута в Екатеринбург, из-за сильного ветра отправился в Тюмень





