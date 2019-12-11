В Перми ищут владельцев 25 сносимых гаражей в Разгуляе - им полагается компенсация

Управление капстроительства Прикамья ищет владельцев гаражей в пермском микрорайоне Разгуляй, чтобы вылпатить им компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, на территории бывшего гаражного кооператива, который располагается в Разгуляе, планируется строительство нового здания Театра оперы и балета. Подрядчик начал сносить гаражи, чем вызвал протест их владельцев. По словам пермяков, эти гаражи не являются самовольными постройками и у членов кооператива есть право собственности на эти гаражи. Они требуют компенсаций.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, объявив о назначении министром строительства Андрея Колмогорова, отметил,что необходимо разобраться со сносом гаражей на Разгуляе. Минстрой поручил подрядчику приостановить работы по сносу гаражей. Собственники гаражей в бывшем гаражно-строительном кооперативе №1 обратились с иском в суд.

Идет оформление соглашений о выплате компенсаций с 32 владельцами, чьи гаражи снесли. Ранее подрядчик, "МонтажСтрой-Урал", компенсировало потери 80 собственникам.

"Найдены 25 гаражных боксов, владельцы которых не зарегистрированы в Россреестре, ранее возникшие права собственности на имущество не установлены. Просим собственников выйти на связь для заключения соглашений о выплате компенсации стоимости сносимых строений», - заявляют в УКСе.



Управление приводит список кадастровых номеров и номеров этих гаражей согласно техпаспортам. Обращаться необходимо в управление по адресу в Перми Попова, 11.каб. 703 или по номеру телефона (342) 208-21-40.