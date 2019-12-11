В Перми ищут владельцев 25 сносимых гаражей в Разгуляе - им полагается компенсация

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
металлические гаражи (2017) | Фото: kurgan-city.ru

В Перми ищут владельцев 25 сносимых гаражей в Разгуляе - им полагается компенсация

Управление капстроительства Прикамья ищет владельцев гаражей в пермском микрорайоне Разгуляй, чтобы вылпатить им компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, на территории бывшего гаражного кооператива, который располагается в Разгуляе, планируется строительство нового здания Театра оперы и балета. Подрядчик начал сносить гаражи, чем вызвал протест их владельцев. По словам пермяков, эти гаражи не являются самовольными постройками и у членов кооператива есть право собственности на эти гаражи. Они требуют компенсаций.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, объявив о назначении министром строительства Андрея Колмогорова, отметил,что необходимо разобраться со сносом гаражей на Разгуляе. Минстрой поручил подрядчику приостановить работы по сносу гаражей. Собственники гаражей в бывшем гаражно-строительном кооперативе №1 обратились с иском в суд.

Идет оформление соглашений о выплате компенсаций с 32 владельцами, чьи гаражи снесли. Ранее подрядчик, "МонтажСтрой-Урал", компенсировало потери 80 собственникам.

"Найдены 25 гаражных боксов, владельцы которых не зарегистрированы в Россреестре, ранее возникшие права собственности на имущество не установлены. Просим собственников выйти на связь для заключения соглашений о выплате компенсации стоимости сносимых строений», - заявляют в УКСе.

Управление приводит список кадастровых номеров и номеров этих гаражей согласно техпаспортам. Обращаться необходимо в управление по адресу в Перми Попова, 11.каб. 703 или по номеру телефона (342) 208-21-40.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми ищут владельцев 25 сносимых гаражей в Разгуляе - им полагается компенсация

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гаражи, Разгуляй, управление капстроительства Прикамья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.08.2020 10:45 Мск В деле о сносе гаражей в пермском микрорайоне Разгуляй появились два обвиняемых
Ранее 10.01.2020 09:03 Мск Бывший глава "Управления капстроительства" Прикамья, арестованный по "делу зоопарка", попал под "уголовку" из-за сноса гаражей в Перми

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2019 15:49 Мск Пермский минстрой о нападении охранника на журналистку: Имел право ограничить доступ, но не таким же способом!
Ранее 07.11.2019 14:09 Мск В Перми напали на корреспондента "Вестей" во время съемок репортажа о сносе гаражей в Разгуляе
Ранее 15.10.2019 14:30 Мск СК: Снос гаражей в Разгуляе в Перми - халатность чиновников
Ранее 09.10.2019 11:27 Мск В Перми состоялось предварительное заседание по сносу гаражей в Разгуляе
Ранее 26.09.2019 11:34 Мск В Пермском крае приостановили снос гаражей на Разгуляе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети