Просроченное детское питание, которое хранили в морге Югорска, вывезли на свалку

В Югорске детское питание, которое хранили в морге, вывезли на свалку, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее депутат местной думы Антон Пантин сообщил о найденном просроченном детском питании в морге. Выяснилось, что в здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады. В одном из таких помещений и обнаружили детское питание с истекшим сроком годности. Возбуждено дело о халатности.

"9 декабря грузовик с большим кузовом был наполнен с горкой этим самым питанием. Рабочие сказали, что МУП "Югорскэнергогаз" вывозит груз на городскую свалку", - сообщил сегодня на своей странице в соцсети Пантин.