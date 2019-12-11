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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Детское питание, морг, Югорск (2019) | Фото: vk.com/pantin_anton

Просроченное детское питание, которое хранили в морге Югорска, вывезли на свалку

В Югорске детское питание, которое хранили в морге, вывезли на свалку, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее депутат местной думы Антон Пантин сообщил о найденном просроченном детском питании в морге. Выяснилось, что в здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады. В одном из таких помещений и обнаружили детское питание с истекшим сроком годности. Возбуждено дело о халатности.

"9 декабря грузовик с большим кузовом был наполнен с горкой этим самым питанием. Рабочие сказали, что МУП "Югорскэнергогаз" вывозит груз на городскую свалку", - сообщил сегодня на своей странице в соцсети Пантин.

Детское питание, морг, Югорск(2019)|Фото: vk.com/pantin_anton

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Просроченное детское питание, которое хранили в морге Югорска, вывезли на свалку

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Теги: детское питание, морг, Nestle



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