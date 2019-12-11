Меркель безрадостно признала Путина "победителем" на саммите в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем, сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, когда лидеры закончили ужин и направлялись на пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: "Сегодня ты победитель…".

Переговоры в "нормандском" формате в Париже, где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии, длились около 5,5 часов. Также был перерыв на отдельную двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как ранее отметил российский лидер, он остался доволен проведенной встречей. Путин сказал о переговорном процессе словами детского писателя Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть, и будет" - отметил он, имея в виду поставки российского газа на Украину.

Зеленский же по итогам встречи рассказал журналистам, что в ходе переговоров приходилось идти на некоторые уступки.

"Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - отметил украинский президент.

Напомним, на встрече в Париже была достигнута договоренность прекратить огонь в Донбассе, обменять пленных до конца года и развести войска на трех новых участках до марта. Через 4 месяца должна пройти новая встреча при условии выполнения принятых решений.