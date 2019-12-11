27 Сентября 2020
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Происшествия В России Санкт-Петербург
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения гендиректору "Метростроя", обвиняемому в растрате

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения гендиректору ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Александрова обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Мужчину заключили в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Гендиректор на суде не признал вину и просил отпустить его под домашний арест - в залог он предлагал нежилое помещение стоимостью 25 млн руб.

Следствие считает, что в ноябре 2017 года Александров объединился с директором управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Предварительно ущерб от их действий составил не менее 178 млн руб.

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В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения гендиректору "Метростроя", обвиняемому в растрате

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Теги: Санкт-Петербург, Николай Александров, Метрострой, уголовное дело, присвоение, растрата



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