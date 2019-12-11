27 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: permkrai.ru

Пермский музей стал призером окружного конкурса общественных проектов «Герои Отечества»

Музей истории Индустриального района города Перми занял третье место на окружном конкурсе общественного проекта ПФО "Герои Отечества" в номинации "Лучшая музейная экспозиция, посвященной увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов". Первое место занял музей Боевой славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской дивизии (г. Самара), второе место — музей боевой и трудовой славы Краснослободского многопрофильного лицея (Республика Мордовия).

Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Отметим, в ноябре музей признан лучшим военно-историческим музеем Пермского края. Итоги краевого конкурса музеев образовательных организаций Пермского края подведены на Форуме музеев образовательных организаций Пермского края. Победителем в номинации "Военно-исторические музеи, музейные экспозиции, посвященные увековечению памяти защитника (защитников) Отечества" стал Музей истории Индустриального района города Перми ДЮЦ "Рифей". По результатам конкурса музей выдвинут для участия в общественном проекте Приволжского федерального округа "Герои Отечества". 

В Музее истории Индустриального района работает несколько экспозиций посвященных военной истории России, проводится четыре военно-тематических экскурсии. За 2019 год музей посетило около четырех тысяч человек. Музей постоянно ведет научно-исследовательскую работу. Участниками музейных проектов по образовательной и внеурочной работе стали многие школьники Перми. 

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Пермский музей стал призером окружного конкурса общественных проектов «Герои Отечества»

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Теги: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, музей, полпред Президента в ПФО, Игорь Комаров



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