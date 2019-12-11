Житель Екатеринбурга выплатил долг в 500 тысяч рублей, чтобы навсегда уехать в Таиланд

Житель Екатеринбурга выплатил полмиллиона рублей долгов, чтобы навсегда уехать в Таиланд.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина не платил алименты на содержание собственной дочери и тем самым накопил долг в 500 тысяч рублей. Когда той исполнилось 18 лет, отец решил, что больше никому ничего не должен. Он собрался уехать в Тай и остаться там, так как познакомился по интернет-переписке с девушкой, проживающей в этой стране.

Однако долг не позволил этого сделать: судебными приставами Чкаловского районного отдела Екатеринбурга в отношении должника было вынесено постановление об ограничении выезда из России. Чтобы встретиться со своей новой возлюбленной, уральцу пришлось выплатить всю сумму до копейки.

Ранее сообщалось, что почти 200 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за накопившихся долгов.