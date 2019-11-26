12 Сентября 2020
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Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман в кольцово (2018) | Фото: nakanune.ru

Почти 200 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за накопившихся долгов

С начала этого года более 190 тысяч жителей Свердловской области было ограничено в праве выезда за границу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, это на 56 тысяч больше, чем в 2018 году. Общий долг невыездных свердловчан составляет более 118 миллиардов рублей. Среди основных задолженностей - неуплата услуг ЖКХ, долги по кредитам и отказы от уплаты алиментов.

судебный пристав, УФССП(2019)|Фото:Накануне.RU

Как пояснили в УФССП, временные ограничения на выезд за пределы России применяются в отношении людей, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Но если должник не приступает к погашению в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

В ведомстве предложили уральцам, которые собираются за границу, сначала проверить себя на наличие долгов на сайте УФССП России по Свердловской области с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств".

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Почти 200 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за накопившихся долгов

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Теги: долги, приставы, ограничения, Средний Урал



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