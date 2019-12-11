"Леди не удержалась от соблазна": Наталья Поклонская примерила сари

Наталья Поклонская после назначения зампредом комитета Госдумы по международным делам заметно чаще стала встречаться с иностранными коллегами, в том числе на их территории. Последние несколько дней экс-прокурор Крыма провела в Индии.

Накануне Поклонская общалась с министром социальной справедливости Индии. "Собрались почти сто представителей различных общественных и социальных организаций. Меня постоянно спрашивают про международную изоляцию Крыма — вот ответ", - пишет депутат в своем telegram-канале. Там же Наталья опубликовала фото в национальном индийском костюме – сари.

"От посещения удивительной Индии остались самые яркие впечатления: колоритная страна с богатой культурой и традициями. Конечно, будучи леди, не удержалась от соблазна примерить местные наряды для женщин) Красивое индийское сари под новогодней ёлкой в Дели", - рассказывает Поклонская.