27 Сентября 2020
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Наталья Поклонская (2019) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

"Леди не удержалась от соблазна": Наталья Поклонская примерила сари

Наталья Поклонская после назначения зампредом комитета Госдумы по международным делам заметно чаще стала встречаться с иностранными коллегами, в том числе на их территории. Последние несколько дней экс-прокурор Крыма провела в Индии.
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Накануне Поклонская общалась с министром социальной справедливости Индии. "Собрались почти сто представителей различных общественных и социальных организаций. Меня постоянно спрашивают про международную изоляцию Крыма — вот ответ", - пишет депутат в своем telegram-канале. Там же Наталья опубликовала фото в национальном индийском костюме – сари.

Наталья Поклонская|Фото: t.me/poklonskaya_nv

"От посещения удивительной Индии остались самые яркие впечатления: колоритная страна с богатой культурой и традициями. Конечно, будучи леди, не удержалась от соблазна примерить местные наряды для женщин) Красивое индийское сари под новогодней ёлкой в Дели", - рассказывает Поклонская.

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Теги: наталья поклонская, сари, индия



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