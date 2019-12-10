27 Сентября 2020
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Образование Пермский край
школа, класс, ребенок, доска, образование, ученик, школьник, урок, посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермский минобр вмешался в реорганизацию школы в селе Усть-Буб: "Важно сделать процесс объединения максимально комфортным для всех"

В министерство образования Пермского края обратились родители школьников из Сивинского района, села Усть-Буб. По мнению родителей, администрация района, когда решила провести реорганизацию школ, подошла к процессу весьма необдуманно.

Сначала решили возить детей из Усть-Бубинской школы в Кониплотническую, а это 23 км, что не укладывается в норматив. Раиса Кассина, министр образования Пермского края рассказала Накануне.RU: "Мы настояли на ближайшей школе - Бубинской. Всего 13 км, что важно - маршрут согласован с ГИБДД".

К тому же Бубинская школа, как сообщили в министерстве образования, участвует во многих краевых проектах (шахматы в школе и др.), в ней работает квалифицированный педагогический персонал, есть оснащенные классы физики, химии, биологии, спортзал.

посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

Раиса Кассина говорит: "Детишки смогут приобщиться к юнармейскому, волонтерскому движению, РДШ. Кстати, министерство выделило школе порядка 600 тыс. рублей на новые компьютеры, комплекты для робототехники, лабораторное оборудование, чтобы занятия проходили максимально интерактивно и увлекательно".

Министр образования региона добавила: "Но! Важно сделать процесс объединения максимально комфортным для всех. Для начала познакомить детей друг с другом, организовать совместные мероприятия, проектную деятельность и пр. А не "дробить" образовательный процесс посреди года. Переговорили с главой, пришли к мнению, что подвоз нужно делать с нового учебного года, для этого выделяем району 2 автобуса. Глава обещал найти средства на отопление деревянного здания Усть-Бубинской школы, а также грамотно распределить фонд оплаты труда учителей, чтобы деньги уходили непременно им, а необоснованно раздутому административному персоналу".

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Пермский минобр вмешался в реорганизацию школы в селе Усть-Буб: "Важно сделать процесс объединения максимально комфортным для всех"

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Теги: родители, сивинский район, реорганизация школ, робототехника, минздрав пермского края



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