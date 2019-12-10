Пермский минобр вмешался в реорганизацию школы в селе Усть-Буб: "Важно сделать процесс объединения максимально комфортным для всех"

В министерство образования Пермского края обратились родители школьников из Сивинского района, села Усть-Буб. По мнению родителей, администрация района, когда решила провести реорганизацию школ, подошла к процессу весьма необдуманно.

Сначала решили возить детей из Усть-Бубинской школы в Кониплотническую, а это 23 км, что не укладывается в норматив. Раиса Кассина, министр образования Пермского края рассказала Накануне.RU: "Мы настояли на ближайшей школе - Бубинской. Всего 13 км, что важно - маршрут согласован с ГИБДД".

К тому же Бубинская школа, как сообщили в министерстве образования, участвует во многих краевых проектах (шахматы в школе и др.), в ней работает квалифицированный педагогический персонал, есть оснащенные классы физики, химии, биологии, спортзал.

Раиса Кассина говорит: "Детишки смогут приобщиться к юнармейскому, волонтерскому движению, РДШ. Кстати, министерство выделило школе порядка 600 тыс. рублей на новые компьютеры, комплекты для робототехники, лабораторное оборудование, чтобы занятия проходили максимально интерактивно и увлекательно".

Министр образования региона добавила: "Но! Важно сделать процесс объединения максимально комфортным для всех. Для начала познакомить детей друг с другом, организовать совместные мероприятия, проектную деятельность и пр. А не "дробить" образовательный процесс посреди года. Переговорили с главой, пришли к мнению, что подвоз нужно делать с нового учебного года, для этого выделяем району 2 автобуса. Глава обещал найти средства на отопление деревянного здания Усть-Бубинской школы, а также грамотно распределить фонд оплаты труда учителей, чтобы деньги уходили непременно им, а необоснованно раздутому административному персоналу".