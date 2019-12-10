26 Сентября 2020
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Общество В России
Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты (2019) | Фото: сайт Общественной палаты

У Общественной палаты новая глава

В Общественной палате РФ путем открытого голосования выбран новый секретарь - Лидия Михеева, ранее занимавшая должность замглавы ОП. Об этом сообщает сайт ОП.
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Напомним, предыдущий секретарь Валерий Фадеев 21 октября был назначен на пост главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Михеева - заслуженный юрист РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте РФ. Состоит в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Новая глава ОП считает, что нужно усилить роль ОП в качестве площадки для нулевых чтений законопроектов.

"Реакция общества на новый закон должна быть выявлена и доведена до законодателя на стадии инициативы, а не тогда, когда закон опубликован и вступает в силу", - сказал она.

Также она отметила, что необходимо восстановить практику регулярного представления позиции ОП на пленарных заседаниях Госдумы.

В то же время она призвала "системно содействовать улучшению условий деятельности НКО, росту их значимости для решения социальных проблем", "чтобы НКО было комфортно работать и взаимодействовать с государством". Напомним, скандальный законопроект о "семейно-бытовом насилии" разрабатывали 35 организаций, из которых 24 получают иностранное финансирование и зарегистрированы в качестве иностранных агентов.

На открытии сегодняшней конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России" Михеева сказала, что в России в начале 90-х произошло резкое расслоение общества и зафиксировалось. Она отметила, что в последние годы общество изменилось и стало более чувствительным к социальной несправедливости, разрыву между богатыми и бедными.

Михеева отметила, что растущий запрос общества на социальную справедливость можно удовлетворить только через широкое участие граждан в разработке, реализации и контроле за принимаемыми решениями. Чем она постарается заняться в качестве новой главы ОП.

Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты(2019)|Фото: сайт Общественной палаты

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У Общественной палаты новая глава

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Теги: общественная палата, Лидия Михеева



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