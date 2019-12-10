У Общественной палаты новая глава

В Общественной палате РФ путем открытого голосования выбран новый секретарь - Лидия Михеева, ранее занимавшая должность замглавы ОП. Об этом сообщает сайт ОП.

Напомним, предыдущий секретарь Валерий Фадеев 21 октября был назначен на пост главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Михеева - заслуженный юрист РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте РФ. Состоит в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Новая глава ОП считает, что нужно усилить роль ОП в качестве площадки для нулевых чтений законопроектов.

"Реакция общества на новый закон должна быть выявлена и доведена до законодателя на стадии инициативы, а не тогда, когда закон опубликован и вступает в силу", - сказал она.

Также она отметила, что необходимо восстановить практику регулярного представления позиции ОП на пленарных заседаниях Госдумы.

В то же время она призвала "системно содействовать улучшению условий деятельности НКО, росту их значимости для решения социальных проблем", "чтобы НКО было комфортно работать и взаимодействовать с государством". Напомним, скандальный законопроект о "семейно-бытовом насилии" разрабатывали 35 организаций, из которых 24 получают иностранное финансирование и зарегистрированы в качестве иностранных агентов.

На открытии сегодняшней конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России" Михеева сказала, что в России в начале 90-х произошло резкое расслоение общества и зафиксировалось. Она отметила, что в последние годы общество изменилось и стало более чувствительным к социальной несправедливости, разрыву между богатыми и бедными.

Михеева отметила, что растущий запрос общества на социальную справедливость можно удовлетворить только через широкое участие граждан в разработке, реализации и контроле за принимаемыми решениями. Чем она постарается заняться в качестве новой главы ОП.