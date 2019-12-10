26 Сентября 2020
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Общество Пермский край
новый год, елка, гирлянда (2016) | Фото: Накануне.RU

Либерал-демократы Прикамья предложили сделать 31 декабря выходным

Фракция ЛДПР в заксобрании Прикамья предложила сделать последний рабочий день года выходным, передает корреспондент Накануне.RU.
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Соответствующее письмо, подписанное руководителем фракции в краевом парламенте, выложил в своих соцсетях "сокол Жириновского" Александр Григоренко. В документе говорится, что "если 31 декабря – рабочий день, сотрудники редко выполняют обязанности в полном объеме, так как готовятся к Новому году". Перенос же рабочего дня "позволит более рационально использовать рабочие и нерабочие дни, а также соблюсти баланс интересов начальства и работников".

Напомним, ранее аналогичные опросы – стоит ли работать 31 декабря – объявили главы Свердловской и Челябинской области. В пресс-службе губернатора Тюменской области Накануне.RU сообщили, что информации о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря пока нет.

Последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Как сообщает Роструд, новогодние каникулы начнутся 1 января. Выходить на работу россиянам нужно будет в четверг, 9 января. Соответственно, первая рабочая неделя также будет двухдневной. Добавим, что в некоторых регионах власти принимают решение о выходном дне на уровне субъекта. Так, в последний день уходящего года отдыхать будут жители Крыма, Томской. В Кировской области отдыхать будут муниципальные служащие. Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, по результатам опроса жителей в своем Instagram, принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе.

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Либерал-демократы Прикамья предложили сделать 31 декабря выходным

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Теги: 31 декабря, выходной



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