В Тюмени женщина угодила на операционный стол после попытки украсить елку гирляндой

Жительница Тюмени попала на операционный стол после того, как украсила квартиру к Новому году, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областной больницы № 2 Анастасия Дембицкая.

Пострадавшая упала, пытаясь повесить гирлянду и новогодние игрушки под самой макушкой елки. Дерево было "ростом" до потолка, и его хозяйка воспользоваться столом, чтобы "наряжать было удобнее".

Она поскользнулась и, не удержавшись, упала со стола на стоявший поблизости стул. Стул сломался, его острые куски поранили тюменку так, что пришлось проводить операцию и зашивать раны. Сейчас пострадавшая остается в стационаре. Ее самочувствие улучшается, Новый год она встретит в кругу родных.