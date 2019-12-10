Госдума приняла законопроект об отмене "банковского роуминга"

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами граждан в разных региональных отделениях одного банка. Таким образом, должен быть ликвидирован так называемый банковский роуминг.

В начале года сообщалось, что Центробанк, министерство финансов России и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов Банка РФ, где максимальная комиссия за перевод составит 0,5–3 руб.

Исходя из анализа жалоб, людей больше всего волнуют комиссии при внутрибанковских межрегиональных переводах. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".