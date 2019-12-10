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Происшествия Северо-Западный ФО В России
(2017) | Фото: afp

Организатор теракта в метро Петербурга приговорен к пожизненному заключению

Организатор теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы.

Остальные 10 фигурантов дела приговорены к срокам от 19 до 28 лет, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Уголовное дело в отношении руководителей террористического сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.

3 апреля 2017 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибло 15 человек, еще 67 получили ранения различной степени тяжести. На следующий день после теракта была установлена личность исполнителя, подрывником оказался Акбаржон Джалилов, по делу задержаны 11 человек.

В ходе расследования уголовного дела был предотвращен еще один теракт, готовящийся обвиняемыми.

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Организатор теракта в метро Петербурга приговорен к пожизненному заключению

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Теги: теракт, метро петербурга, пожизненный срок



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