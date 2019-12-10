26 Сентября 2020
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полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Тяжелобольные жители Якутии вышли на митинг перед зданием правительства

В Якутске больные, нуждающиеся в диализных процедурах, провели митинг перед зданием правительства республики.

Как сообщает Regnum, люди требуют, чтобы социальное такси по доставке их в медучреждения возобновило работу.

В "Якутскмедтрансе" - подведомственной организации Минздрава - им сообщили, что такси останавливает свою работу из-за отсутствия финансирования.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству республики в течение двух дней решить вопрос и наказать виновных в этой проблеме.

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Ранее пациенты, находящиеся на гемодиализном лечении, обратились к спикеру парламента Петру Гоголеву с просьбой посодействовать в скорейшем открытии Центра, который готов принимать нуждающихся в заместительной почечной терапии, но до сих пор не функционирует.

При этом учреждение готово было весной 2019 года. На данный момент в медпомощи нуждаются более 400 человек. Задержка в открытии Центра произошла из-за затянувшегося процесса лицензирования.

Ранее стало известно, что доктора Михаила Каабака и его коллегу Надежду Бабенко, которых называют единственными в России врачами, умеющими успешно пересаживать почки детям весом меньше 10 кг, восстановят на работе в Национальном центре здоровья детей.

Напомним, что в связи с увольнением Каабака в обществе поднялись протесты. Многие звезды выходили на одиночные пикеты в поддержку Каабака и писали о ситуации на страницах своих соцсетей.

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Тяжелобольные жители Якутии вышли на митинг перед зданием правительства

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Теги: якутск, диализный центр, социальное такси, митинг



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