Суд заключил под домашний арест бывшего главу Кирова

30 ноября суд в Кирове принял решение отправить под домашний арест экс-главу города Владимира Быкова.

Ранее в отношении экс-градоначальника завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

В 2014-2016 годах Быков получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 млн руб. за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). В том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества.