17 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд заключил под домашний арест бывшего главу Кирова

30 ноября суд в Кирове принял решение отправить под домашний арест экс-главу города Владимира Быкова.

Ранее в отношении экс-градоначальника завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

В 2014-2016 годах Быков получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 млн руб. за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). В том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества.

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Суд заключил под домашний арест бывшего главу Кирова

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Теги: Владимир Быков, взятка, Киров, суд, домашний арест



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Ранее 29.11.2019 16:06 Мск В Кирове задержали бывшего мэра по подозрению в получении крупной взятки

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