В Кирове задержали бывшего мэра по подозрению в получении крупной взятки

В отношении бывшего мэра Кирова Владимира Быкова завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Кировской области.

Экс-глава города задержан.

По данным следствия, в 2014-2016 годах Быков получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). В том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества.

В октябре Следственный комитет России подтвердил появившуюся ранее информацию о задержании и допросе мэра Новочеркасска (Ростовская область).

Игорь Зюзин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево (Ростовская область), по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн руб., полагает СКР.