16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
митинг против расширения Северного мусорного полигона (2019) | Фото: Эдуард Мансуров Facebook

Свердловчане выступили против расширения Северного полигона под коллективные сады

В свердловском поселке Садовый местные жители вышли на акцию протеста - люди выступили против расширения Северного мусорного полигона, передает корреспондент Накануне.RU.

В акции приняли участие около 250 человек.

Жители Седельниково и Шабровского выступают против того, чтобы рядом с их домами разрасталась мусорная свалка.

Организатор митинга Эдуард Мансуров отметил, что представители власти Свердловской области просто не хотят слышать народ и не учитывают их мнение при принятии столь важных решений, как строительство полигона.

"Люди пришли выразить протест против расширения Северного полигона ТКО вплотную к коллективным садам. Людей игнорируют и не слышат при принятии решений о новых полигонах. Потому и решение должно быть общим: изменить порядок принятия этих решений. Учитывать мнение граждан в обязательном порядке", - отметил Мансуров.

митинг против расширения Северного мусорного полигона(2019)|Фото: Эдуард Мансуров Facebook

3 декабря в Екатеринбурге пройдет пресс-конференция, где будут озвучены предложения противников расширения полигона.

Напомним, недавно Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало новый проект территориальной схемы обращения с отходами, где указан мусорный полигон, строительство которого вызывает недовольство местных жителей.

В октябре в уральском городе Верхняя Пышма неизвестные распространяли листовки с информацией о неких "слушаниях по расширению зоны полигона Северный". Однако данная информация, как оказалось, не соответствовала действительности.

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Свердловчане выступили против расширения Северного полигона под коллективные сады

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Теги: Северный, сады, полигон, митинг, Эдуард Мансуров



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