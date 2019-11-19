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Общество Свердловская область
народный сход, мусорный полигон, Шабровский (2019) | Фото: Накануне.RU

"За людей все решили": в Екатеринбурге пройдет митинг против расширения полигона "Северный" до коллективных садов

На следующей неделе в екатеринбургском поселке Садовый пройдет митинг местных жителей против расширения полигона ТКО "Северный" до коллективных садов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил общественник, лидер инициативной группы против строительства полигона Эдуард Мансуров.

"Вот там почему-то такая же ситуация: за людей все решили и подвели их к готовому решению. И опять, как и в случае с Шабровским, МУГИСО и МинЖКХ не говорят про альтернативные варианты", - написал Мансуров на своей странице в соцсети.

По его словам, митинг пройдет в субботу, 30 ноября, в поселке Садовый у здания ЦКиД (ул. Верстовая, 14). Начало в 12 часов.

Напомним, недавно Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало новый проект территориальной схемы обращения с отходами, где указан мусорный полигон, строительство которого вызывает недовольство местных жителей.

В октябре в уральском городе Верхняя Пышма неизвестные распространяли листовки с информацией о неких "слушаниях по расширению зоны полигона Северный". Однако данная информация, как оказалось, не соответствовала действительности.

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"За людей все решили": в Екатеринбурге пройдет митинг против расширения полигона "Северный" до коллективных садов

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Теги: Северный, сады, полигон, митинг



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Ранее 30.11.2019 15:57 Мск Свердловчане выступили против расширения Северного полигона под коллективные сады

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