В Кургане медработники проигнорировали пикет "навальнят" за отставку главы зауральского депздрава

В Кургане медицинское сообщество проигнорировало призывы местного штаба оппозиционного блогера Алексея Навального об отставке директора департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной, передает корреспондент Накануне.RU.

На пикет в ЦПКиО вышли всего три человека от врачей и медсестер. Причем одна из них - руководитель местного отделения общественной организации "Альянс врачей" Надежда Конопатская, по версии источников Накануне.RU в околомедицинских кругах региона, возможно, получает за свою протестную деятельность денежное вознаграждение.

Как рассказал Накануне.RU руководитель штаба Навального в Кургане Алексей Шварц, данная акция посвящена в первую очередь отставке Кокориной.

"Именно она допустила эти страшные оптимизации в регионе, уже несколько больниц закрыто в регионе - живой пример - это закрытие 4-го отделения тубдиспансера в поселке Чернавском", - отметил Шварц.

Здесь стоит добавить, что всем врачам и медработникам Чернавского отделения были предложены другие должности - отделение было закрыто по причине ремонта, который требуется из-за элементарных требований безопасности: в здании нужно ремонтировать канализацию, стены и потолки. Большая часть сотрудников филиала тубдиспансера уже трудоустроена на новые места работы.

Из всех медицинских работников Курганской области в парк 30 ноября пришли лишь трое - сама Конопатская, медсестра и работник Кетовской больницы, близкий к региональному штабу Навального.

Всего в акции приняли участие около 15 человек. На пикете также были замечены молодые девушки, которые, по внешнему виду, не совсем понимали что именно от них требуют "навальнята" - девушки пришли вместе со своими молодыми людьми. Они сбивчиво кричали лозунги под общим руководством Шварца.

По данным источников Накануне.RU в местном штабе Навального, активисты сегодня, возможно, получат гонорары за проведение и участие в этой акции.

Это уже второй пикет, который устраивают местные "навальнята" - и уже во второй раз медработники региона игнорируют призывы оппозиционеров.