Мать, усадившая за руль своего шестилетнего сына, допросили в качестве подозреваемой

Сегодня жительница города Набережные Челны, усадившая 6-летнего сына за руль движущегося на большой скорости автомобиля была допрошена в качестве подозреваемой в следственном отделе по Елабужскому району СУ СК России по Республике Татарстан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, ранее в отношении Алтынбаевой было возбуждено уголовное дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Дело находится на контроле в центральном аппарате СКР, об этом ранее распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин.

Кстати, в интервью радиостанции "Говорит Москва" Алтынбаева заявила про Бастрыкина: "Вообще я хотела бы лично с ним пообщаться по этому поводу, и не только по этому".

Напомним, ранее многодетная женщина опубликовала в соцсети видео, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем быстро движущегося автомобиля (скорость превышала 120 км/ч). При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. Радиостанции она рассказала, что ее ребенок ездит так с четырех лет.

В отношении Алтынбаевой за последние три года было составлено 30 административных протоколов, сообщает ГИБДД. В апреле 2019 года её оштрафовали на 5300 руб. за езду с младенцем на руках.