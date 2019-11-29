16 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
ребенок за рулем, оставление в опасности, уголовное дело (2019) | Фото: sledcom.ru

Мать, усадившая за руль своего шестилетнего сына, допросили в качестве подозреваемой

Сегодня жительница города Набережные Челны, усадившая 6-летнего сына за руль движущегося на большой скорости автомобиля была допрошена в качестве подозреваемой в следственном отделе по Елабужскому району СУ СК России по Республике Татарстан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, ранее в отношении Алтынбаевой было возбуждено уголовное дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Дело находится на контроле в центральном аппарате СКР, об этом ранее распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин.

Кстати, в интервью радиостанции "Говорит Москва" Алтынбаева заявила про Бастрыкина: "Вообще я хотела бы лично с ним пообщаться по этому поводу, и не только по этому".

Напомним, ранее многодетная женщина опубликовала в соцсети видео, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем быстро движущегося автомобиля (скорость превышала 120 км/ч). При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. Радиостанции она рассказала, что ее ребенок ездит так с четырех лет.

В отношении Алтынбаевой за последние три года было составлено 30 административных протоколов, сообщает ГИБДД. В апреле 2019 года её оштрафовали на 5300 руб. за езду с младенцем на руках.

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Мать, усадившая за руль своего шестилетнего сына, допросили в качестве подозреваемой

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Теги: ребенок за рулем, оставление в опасности, уголовное дело



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