На женщину, пустившую за руль шестилетнего сына, завели еще одно уголовное дело

На жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву, пустившую за руль автомобиля шестилетнего сына на скорости 130 км/ч, СКР завел еще одно уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), сообщает телеграм-канал "Следак шепнул".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в отношении Алтынбаевой было возбуждено дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

На допросах подозреваемая свою вину не признает. Ее дело находится на контроле в центральном аппарате СКР, об этом ранее распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин.

Кстати, в интервью радиостанции "Говорит Москва" Алтынбаева заявила про Бастрыкина: "Вообще я хотела бы лично с ним пообщаться по этому поводу, и не только по этому".

Напомним, ранее многодетная женщина опубликовала в соцсети видео, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем быстро движущегося автомобиля (скорость превышала 120 км/ч). При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. Радиостанции она рассказала, что ее ребенок ездит так с четырех лет.

В отношении Алтынбаевой за последние три года было составлено 30 административных протоколов, сообщает ГИБДД. В апреле 2019 года её оштрафовали на 5300 руб. за езду с младенцем на руках.