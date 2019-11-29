15 Сентября 2020
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Депутаты думы Очерского городского округа выбрали главу

Депутаты думы Очерского городского округа сегодня выбрали главу, передает корреспондент Накануне.RU.

Как и ожидалось, им стал начальник отдела кадров "ОМЗ", депутат гордумы Алексей Солодников. Его поддержали 13 присутствующих на заседании депутатов. Его конкурент Олег Колесников не получил ни одного голоса.

Также участие в конкурсе принимали бизнесмен Антон Смагин, экс-глава администрации Большесосновского района Тамаз Габаев, начальник МО МВД России "Очерский" Александр Мокрушин.

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Депутаты думы Очерского городского округа выбрали главу

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Теги: Алексей Солодников, Очер, Конкурс, выборы главы



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