Депутаты думы Очерского городского округа выбрали главу

Депутаты думы Очерского городского округа сегодня выбрали главу, передает корреспондент Накануне.RU.

Как и ожидалось, им стал начальник отдела кадров "ОМЗ", депутат гордумы Алексей Солодников. Его поддержали 13 присутствующих на заседании депутатов. Его конкурент Олег Колесников не получил ни одного голоса.

Также участие в конкурсе принимали бизнесмен Антон Смагин, экс-глава администрации Большесосновского района Тамаз Габаев, начальник МО МВД России "Очерский" Александр Мокрушин.