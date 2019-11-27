Также участие в конкурсе принимали бизнесмен Антон Смагин , экс-глава администрации Большесосновского района Тамаз Габаев , начальник МО МВД России "Очерский" Александр Мокрушин .

Дальнейшее участие в борьбе за кресло мэра продолжат начальник отдела кадров "ОМЗ", депутат гордумы Алексей Солодников и безработный Олег Колесников.

В Очере конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы городского округа, передает корреспондент Накануне.RU .

В Очерском городском округе комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы





