15 Сентября 2020
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Общество В России Пермский край Москва
Владимир Васенин пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Москве (2019) | Фото: ГУ МВД по Москве

Новым официальным представителем полицейского главка Москвы стал выходец из Пермского края

В Москве представили нового начальника управления информации и общественных связей столичного полицейского главка. Им стал Владимир Васенин. Он сменил на этом посту Юрия Титова, перешедшего на другую работу.

Личному составу нового пресс-секретаря столичной полиции представляли врио начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк подчеркнула, что Владимир Васенин служит в органах внутренних дел больше 20 лет и имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и по линии взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью. Проходя службу в центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской Федерации, выполнял обязанности куратора и помогал пресс-службам региональных подразделений внедрять передовые методы работы, зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом.

Владимир Васенин пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Москве|Фото: ГУ МВД по Москве

Васенин с 1998 года работал опером в уголовном розыске Перми, закончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году Высшую школу экономики. Работал в пресс-службе пермского УГИБДД, а с 2017 года возглавлял пресс-службу пермского полицейского главка. В 2019 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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Новым официальным представителем полицейского главка Москвы стал выходец из Пермского края

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Теги: владимир васенин, пресс-секретарь, московская полиция



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