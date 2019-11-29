СМИ сообщили об увольнении официального представителя полицейского главка Москвы Юрия Титова

Глава пресс-службы московского ГУ МВД РФ Юрий Титов покидает свой пост. "Я просто перехожу на другую работу", - цитирует Титова РБК.

В июле этого года Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента "Медузы". Знакомые журналиста отмечали, что на фото не квартира Голунова. Титов, однако, опровергал информацию о том, что фото сделаны в другом месте. Позднее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку.