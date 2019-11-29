Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей Черноморского флота

Россиянка, задержанная в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

Ранее о том, что по подозрению в шпионаже в пользу разведки минобороны Украины задержана россиянка, сообщил центр общественных связей ФСБ России.

На женщину завели уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"). Суд заключил ее под стражу на два месяца.