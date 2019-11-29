Римский папа поддержал особый статус Донбасса

Римский папа Франциск поддержал примирение Украины с Россией и особый статус Донбасса. Об этом он заявил на борту самолета по пути в Рим из Японии, сообщает Vatican News.

Дословно он сказал, что "в Донбассе планируется особый государственный режим (a different governmental regime). Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".

На Украине раскритиковали понтифика за такое заявление. Журналистка Янина Соколовская возмущена.

"Воистину некоторым лучше молиться, чем вещать. Надеюсь, МИД Украины составит по этому поводу свою энциклику - в виде ноты протеста", - написала она.

Источник "Страны" в среде униатов также сообщает, что там не очень довольны Франциском, который до сих пор не дает униатам статус независимой патриархии, будто бы чтобы не обострять отношения с Россией, поскольку униаты хотят объединиться с раскольнической "единой церковью" Украины, созданной экуменическим патриархом Варфоломеем.