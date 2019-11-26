Варфоломей призвал афонских монахов готовиться к объединению с римо-католиками

Экуменический патриарх Варфоломей заявил, что объединение с римо-католиками неотвратимо. Об этом он сказал во время своего последнего визита на Афон, сообщает Союз православных журналистов.

По сообщению источников, охрана Варфоломея не разрешала никому записывать его выступление. Он заявил, что никаких догматических разногласий между православными и римо-католиками нет, поэтому объединение неизбежно. Большая часть братии пребывала в растерянности, но никто не возразил лидеру Фанара, объявившему себя единоличным начальником православного мира. Некоторые монахи плакали.

В ходе своего недавнего визита в Грузию Варфоломей назвал диалог с римско-католической церковью одним из своих главных приоритетов.

Напомним, летом Варфоломей признал, что жаждет объединения с римо-католиками и готов признать первенство римского папы. Создание единой экуменической церкви может быть приурочено к 1700-летию Первого Вселенского Собора в 2025 году.

Накануне.RU писало в 2016 году, что Варфоломей хочет узаконить свой статус начальника православного мира, чтобы заключить унию с папским престолом. Именно для этого был созван собор на Крите, который начал готовиться как новый "вселенский собор" еще в начале 1960-х, т.е. как раз тогда, когда Ватикан и Фанар взяли стратегический курс на экуменическое слияние. В настоящее время Варфоломей для подтверждения своего статуса ссылается на решения Критского собора, а для оправдания экуменического курса - на практику взаимоотношений с Ватиканом последних десятилетий и общую для обоих идеологию экуменизма.