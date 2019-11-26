12 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Франциск и Варфоломей (2016) | Фото: miopapa.it

Варфоломей призвал афонских монахов готовиться к объединению с римо-католиками

Экуменический патриарх Варфоломей заявил, что объединение с римо-католиками неотвратимо. Об этом он сказал во время своего последнего визита на Афон, сообщает Союз православных журналистов.
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По сообщению источников, охрана Варфоломея не разрешала никому записывать его выступление. Он заявил, что никаких догматических разногласий между православными и римо-католиками нет, поэтому объединение неизбежно. Большая часть братии пребывала в растерянности, но никто не возразил лидеру Фанара, объявившему себя единоличным начальником православного мира. Некоторые монахи плакали.

В ходе своего недавнего визита в Грузию Варфоломей назвал диалог с римско-католической церковью одним из своих главных приоритетов.

Напомним, летом Варфоломей признал, что жаждет объединения с римо-католиками и готов признать первенство римского папы. Создание единой экуменической церкви может быть приурочено к 1700-летию Первого Вселенского Собора в 2025 году.

Накануне.RU писало в 2016 году, что Варфоломей хочет узаконить свой статус начальника православного мира, чтобы заключить унию с папским престолом. Именно для этого был созван собор на Крите, который начал готовиться как новый "вселенский собор" еще в начале 1960-х, т.е. как раз тогда, когда Ватикан и Фанар взяли стратегический курс на экуменическое слияние. В настоящее время Варфоломей для подтверждения своего статуса ссылается на решения Критского собора, а для оправдания экуменического курса - на практику взаимоотношений с Ватиканом последних десятилетий и общую для обоих идеологию экуменизма.

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Варфоломей призвал афонских монахов готовиться к объединению с римо-католиками

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Теги: Фанар, церковь, православие, Варфоломей, экуменизм



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