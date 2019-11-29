15 Сентября 2020
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Политика
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Во ФСИН отрицают проведение обысков у первого замдиректора ведомства Рудого

Во ФСИН России опровергли проведение обысков в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого.

Ранее СМИ сообщили о якобы проводимых у Рудого обысках в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН РФ, данные сведения не соответствует действительности.

13 ноября в Ростове-на-Дону был задержан начальник главного управления ФСИН по региону Муслим Даххаев и его заместители. Задержание провела ФСБ.

Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В офисе ГУФСИН прошли обыски. Даххаев арестован.

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Во ФСИН отрицают проведение обысков у первого замдиректора ведомства Рудого

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Теги: фсин рф, обыски, анатолий рудой



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